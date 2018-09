​¿DT de Boca Juniors acercó a Pedro Gallese con esta declaración?

Guillermo Barros Schelotto, actual técnico de Boca Juniors, se refirió al nivel de Pedro Gallese, portero de la selección peruana está voceado para llegar al cuadro 'xeneize' y esto no suena nada mal para el 'Melli', quien aseguró haber visto al guardavalla mostrando buen nivel en los partidos oficiales que le ha tocado seguirlo.

¿DT de Boca Juniors acercó a Pedro Gallese?

Guillermo Barros Schelotto aprueba la llegada del portero de la selección peruana, para el estratega bostero es cumplidor y transmite la confianza que todo portero debería darle a su primera línea de defensores.

'Hay cosas del entorno privado que no puedo contar, pero me parece un buen arquero. Hace su trabajo muy bien', declaró Guillermo Barros Schelotto a Depor.

Pedro Gallese aseguró que tuvo comunicación con Nolberto Solano y le recomendó fichar por Boca Juniors, sin embargo, aún no tiene contacto con Ricardo Gareca. 'Hablé con Solano y me habló acerca de Boca, estaba contento con esta chance. Con Gareca todavía no hablé pero se que se pondría contento por esta chance. Ya voy a hablar con él', comenzó..

El afán de Boca Juniors por el arquero de la selección peruana y Tiburones Veracruz de México viene desde antes del Mundial Rusia 2018, cuando fue ofrecido por el agente del futbolista, el argentino Christian Lagrotta y dejó grata impresión luego del empate a cero con los albicelestes en La Bombonera por las Eliminatorias.