Suegro cuadra con todo a crack de Juventus, Paulo Dybala

Paulo Dybala y Oriana Sabatini viven un torrido romance a la distancia. El ídolo de la Juventus y jugador de la selección argentina y ella modelo que radica en Buenos Aires. A poco tiempo de formalizar la relación, la modelo y el futbolista ya tuvieron su primera escapada juntos y la pasión propulsa el flamante noviazgo.

Al respecto el futuro suegro de Paulo Dybala, Osvaldo Sabatini, padre de Oriana, reveló que tuvo su primera charla "de hombres" con el futbolista de Juventus, según contó en el programa 'Nosotros a la mañana'.

"Él me cae bien, es un chico serio, muy educado y trabajador. Que viva en otro lado... y sí, uno quiere que los chicos estén con uno, pero es un tema mío que tengo que resolver. A mí me gusta que mis hijas vivan sus experiencias y si esta experiencia toca afuera, estoy para ayudar, si me necesita", arrancó a contar Osvaldo Sabatini sobre Paulo Dybala.

A continuación, contó algunos detalles de la conversación: "Paulo Dybala estuvo en casa. Hubo una charla de hombres, tiene que cuidar a la nena. Los novios de mis hijas siempre tienen que estar rindiendo examen, siempre están en observación", comentó Sabatini, entre broma y mitad en serio.