Juventus se despidió de Champions League luego de quedar eliminado por Lyon. El mal resultado generó que Maurizio Sarri deje el banquillo. Existían nombre importantes para tomar su lugar; sin embargo, la directiva eligió a alguien que muy pocos esperaban: Andrea Pirlo.

El histórico futbolista italiano dirigirá a la ‘Vecchia Signora’ a apesar de no tener ninguna experiencia previa como entrenador. Incluso, no podrá tomar las riendas del equipo de inmediato debido a que no posee la licencia UEFA Pro.

Pirlo se retiró del fútbol en el 2017 y aún está estudiando para tener la habilitación que le permita dirigir. No será hasta octubre cuando le ponga punto final y obtenga los permisos, como explica ‘Calcio e finanza'.

La normalidad de la Serie A permite que Pirlo pueda ejercer mientras está haciendo el curso de entrenador, pero no a nivel burocrático.

Por ello, Roberto Baronio, quien iba a ser su segundo entrenador en el equipo Sub23, pero acabó ascendiendo juto con el exjugador, entrenará al equipo.

Así anunció Juventus a Pirlo

“Hoy comienza un nuevo capítulo de su carrera en el mundo del fútbol. Como se dijo hace una semana: de Maestro a Míster. A partir de hoy será el entrenador de la Juventus, ya que el club ha decidido confiarle el liderazgo técnico del Primer Equipo, después de haberlo seleccionado ya para la Juventus Sub23”, reza el comunicado de la entidad italiana.

“La elección de hoy se basa en la creencia de que Pirlo tiene lo necesario para liderar, desde su debut en el banquillo, un equipo experto y talentoso para perseguir nuevos éxitos”, añade la nota difundida en el portal de Juventus.

Los ‘bianconeros’ detallaron que el ex volante, presentado hace una semana para hacerse cargo del conjunto Sub-23 del club, ha firmado un contrato que le vincula por las siguientes dos temporadas, hasta junio del 2022.