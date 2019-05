Sergio Ramos confirmó que no se quiere ir del Real Madrid y que hasta jugaría gratis | VIDEO

Salió a callar las especulaciones. Sergio Ramos expresó, en conferencia de prensa, que su deseo es retirarse de la profesión en el Real Madrid y que la relación con el presidente Florentino Pérez es de las mejores. "No me quiero ir del Real Madrid".

"Quiero dejar en claro mi futuro que se ha especulado con muchas cosas y quizá con el aficionado que nunca hemos tenido ningún encontronazo, ninguna duda. Soy madridista, me quiero retirar aquí, quiero pasar el resto de mi contrato aquí. Por lo tanto que mejor manera que mirar el futuro que empezar construyendo y dejar en el pasado cualquier mala temporada, como la que vivimos, para construir el futuro", dijo Sergio Ramos en conferencia de prensa.

El también central de la selección española señaló que "el día que me vaya, quiero despedirme por la puerta grande, ganando y como creo que me merezco por los muchos años que llevo aquí".

A Ramos le preguntaron que si él fuese presidente de Real Madrid dejaría que un jugador como lo es él se vaya libre del club. "Para nada", respondió. "Yo le hubiera renovado de por vida".

Sobre la relación con el presidente Florentino Pérez, Sergio ramos aclaró que "tenemos una relación de padre a hijo nos queremos muchísimo y siempre me ha mostrado un cariño especial en cualquier tipo de decisión que tome. ¿Quién no se ha peleado con su padre alguna vez? Lo que sí es cierto, es que si algo hizo bien en todo este tiempo fue cuidar a este tipo de jugadores".

"No me quiero ir del Real Madrid, mi sueño e ilusión es retirarme aquí, el presidente lo puede decir: siempre le dije que nunca me iría, siempre que tenga contrato y hasta estuviese dispuesto a jugar gratis aquí porque así lo siento", finalizó.

"YO SOY MADRIDISTA Y ME QUIERO RETIRAR AQUÍ"#AgendaFOX | Sergio Ramos terminó con las especulaciones sobre su posible ida del Real Madrid. pic.twitter.com/pusFXa1NtO — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 30 de mayo de 2019

