Era julio del 2011, cuando un joven Sergio Agüero era contratado por el Manchester City de Inglaterra, entidad que buscaba encaminarse a la élite en la Premier League. En poco tiempo, el argentino marcó diferencias con los ‘Ciudadanos’ y se convirtió en una leyenda del club, incluso del campeonato inglés en general.

Las temporadas fueron pasando, el ‘Kun’ se consolidó y se ganó el cariño de los fanáticos de la institución que defendía. No obstante, no solo los jóvenes o adultos se hicieron seguidores del ahora exfutbolista, sino que también los pequeños, como pasó con el hijo del atacante francés Anthony Knockaert.

El 16 de mayo del 2019, Brighton recibió al Manchester City en el cierre de la Premier League (resultado 1-4), pero la escena más destacada no se dio durante el cotejo, sino antes. Sergio Agüero se formó junto a sus compañeros para la ceremonia protocolar: esperaban que sus rivales de turno pasen saludando, antes de acomodarse en el campo.

Durante esa ocasión, Anthony Knockaert fue caminando con su hijo en brazos y llegó hasta el sitio del ‘Kun’, a quien saludó cordialmente. En ese mismo instante, el pequeño no desaprovechó la oportunidad de estar cerca de su ídolo y no dudó en abalanzarse sobre el argentino, dándole un beso en la mejilla. La escena se hizo viral y todavía es recordada en Inglaterra.

Sergio Agüero anuncia su retiro del fútbol

Sergio Agüero anunció que no volverá a la actividad en conferencia de prensa. “He decidido dejar de jugar al fútbol. Es un momento muy duro. Es una decisión que tomé. Primero es mi salud, sabemos que la razón de mi decisión es por el problema que tuvo hace un mes. Estuve en buenas manos del médico, que han hecho lo mejor y eso ha sido que sería mejor dejar de jugar”, expresó.

“Tomé la decisión hace 10 días o una semanas. Esperé para tener una esperanza, pero no hubo opciones. Las primeras dos semanas fueron duras. Cuando me hice la primera prueba física, los médicos me llamaron para decirme que había una posibilidad muy grande de que no podía seguir. Empecé a mentalizarme, pero no fue fácil”, añadió.