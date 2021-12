El fútbol recibió una mala noticia. Sergio Agüero anunció su retiro prematuro del deporte, luego del problema cardíaco que sufrió durante un partido con el Barcelona en LaLiga Santander. El propio ‘Kun’ se encargó de revelar la información a través de una conferencia de prensa.

“He decidido dejar de jugar al fútbol. Es un momento muy duro. Es una decisión que tomé. Primero es mi salud, sabemos que la razón de mi decisión es por el problema que tuvo hace un mes. Estuve en buenas manos del médico, que han hecho lo mejor y eso ha sido que sería mejor dejar de jugar”, expresó.

“Tomé la decisión hace 10 días o una semanas. Esperé para tener una esperanza, pero no hubo opciones”, agregó el futbolista ante los medios, con algunas lágrimas en los ojos. Los periodistas y jugadores presentes le brindaron un aplauso de respaldo, para intentar calmarlo.

“Las primeras dos semanas fueron duras. Cuando me hice la primera prueba física, los médicos me llamaron para decirme que había una posibilidad muy grande de que no podía seguir. Empecé a mentalizarme, pero no fue fácil”, agregó Agüero.

“Empecé a procesarlo desde que me lo dijo el médico. Cuando me lo dijeron que ya era definitivo, pasaron unos días complicados, tuvo algo de esperanza, que al final no se pudo... Menos mal esto pasó ahora y no antes”, aseguró el Kun.

“Siempre un jugador quiere seguir ganando más cosas. Me siento muy contento por los títulos que he ganado. Uno siempre puede dar más, hice todo lo mejor, para mí y por el club. Al final, siempre es un equipo y no individual. Siempre hice las cosas para ayudar al equipo”, aseguró Sergio Agüero acerca de su carrera.

¿Cuántos partidos jugó Sergio Agüero en Barcelona?

La temporada 2021-22 del ‘Kun’ no arrancó de la mejor manera, puesto que tuvo problemas físicos en los primeros meses. El delantero solo jugó cuatro partidos por LaLiga (dos desde el inicio) y sumó 15 minutos en la Champions League, frente a Dinamo Kiev. Poco a poco venía haciéndose un espacio en el equipo.

Recordemos que el ‘Kun’ fue fichado en calidad de libre, tras de finalizar su contrato con Manchester City a mediados del 2021. A pesar de sus 33 años, la directiva del Barcelona optó por firmar un vínculo hasta el 30 de junio del 2023.