Selección peruana: Técnico de Australia habló tras perder con Noruega

La selección peruana debe estar atenta. Y es que la derrota 4-1 ante Noruega, dejó al técnico de la Selección de Australia, Bert van Marwijk, muy preocupado y reconoció que su equipo debe mejorar para luchar por un cupo a la siguiente ronda del Mundial Rusia 2018.

"No me gusta perder 4-1, pero aprendí mucho de esta carrera", dice Bert Van Marwijk y luego señala: "Todavía no estamos listos y sabía que, de antemano, íbamos a tener estos resultados al inicio, hemos cometido muchos errores, especialmente a la defensiva, y no debería suceder. Está claro que tenemos problemas en la defensa ".

El técnico de la Selección de Australia, rival de la selección peruana (26 de junio) en la primera ronda de la Copa del Mundo, aprovechará el duelo contra Colombia para dar entender su idea de juego.

"Nos conocimos recién el lunes y fuimos capaces de entrenar decentemente una vez, lo más importante es que nos vamos conociendo. Tenemos que aprender a jugar bien organizados, desarrollar nuestra propia forma de jugar y llegar tan lejos como sea posible, y los jugadores tienen que ser capaces de hacerlo también, y si tenemos éxito, llegaremos muy lejos en la Copa del Mundo", finalizó Bert Van Marwijk .

