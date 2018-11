​Selección de México y Tigres complican a Ricardo Ferretti

Hoy en día Ricardo Ferretti se encuentra dividido en dos, el estratega brasileño está al mando interinamente de la Selección de México, próxima a jugar dos amistosos contra Argentina, y también maneja la dirección técnica del Tigres, equipo que está en fase decisiva para meterse a los playoffs de Liga MX.

Entre la espada y la pared

Ricardo Ferretti, entrenador de Tigres y seleccionador interino de la Selección de México, quedó literalmente entre la espada y la pared por la necesidad de su equipo para clasificar la liguilla final del torneo Apertura y los amistosos que tiene el Tri a mediados del mes contra Argentina.

Tigres ocupa el séptimo puesto en la clasificación con 23 unidades y a dos jornadas del fin de la fase regular está obligado a ganar para garantizar su cupo, pero este objetivo se cruza con los dos compromisos de la selección frente a Argentina.

Este lunes en conferencia, el brasileño expresó que en la convocatoria para los partidos contra Argentina, el 16 y el 20 de noviembre, no tendría problemas en ceder a jugadores de Tigres aunque su equipo se juegue el pase a la liguilla.

'Los jugadores que tengan que ir de Tigres, van a ir, estoy dispuesto a cederlos. Siempre he sido así, con el entrenador que haya estado y el que venga. Si se requiere llevar a los once, que se vayan, no tengo problema, esto es para beneficio de la selección', apuntó Ricardo Ferretti.

Tigres acumula dos empates y una victoria en sus últimos encuentros, por lo que el brasileño quiere que la inercia vaya en aumento con mejores resultados y cree que la Fecha FIFA que inicia el 13 de noviembre, no afectará en el rendimiento de su escuadra.