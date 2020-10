Lionel Messi y Sergio ‘Kun’ Agüero son los mejores amigos y tienen más de una anécdota juntos. Ambos concentran en la misma habitación cada vez que son llamados a la Selección Argentina desde que tienen 17 años. Cada vez que puede, el delantero del Manchester City revela alguna vivencia. Así lo hizo en una entrevista con el programa ‘Santo Sábado’.

El ‘Kun’ ya no tiene acostumbrados a develar alguno que otro secreto de ‘Lio’ en su cuenta de Twitch. Esta explicó que su relación es “un matrimonio desgastado”.

“Estamos mirando la tele y él se da la vuelta y se va a dormir y yo sigo viéndola. A veces, me duermo con ella encendida y al día siguiente me dice que siempre la dejo encendida...”, dijo Agüero.

Agüero contó una manía que tiene Leo al llega a algún hotel.

“Él es muy quejón. Llegamos a las 19.30, por ejemplo, al hotel y cenamos a las 21.00 horas. Hay tiempo, pero Leo se ducha nada más llegar para quedarse ya bañadito y yo sigo en calzoncillos. Pasa el tiempo y él empieza a decirme ‘falta media hora...’. Yo sigo con mi celular y me vuelve a insistir y me dice que siempre llegamos tarde, entonces voy y empieza la mala onda porque no le gusta llegar justo”, explicó.

El atacante, por otro lado, contó otros detalles personales como que su último capricho fue comprarse un Ferrari, que su héroe es Goku, que su perro destroza los cables del Play Statio o que siempre juega en el FIFA con él mismo, “aunque sea malo”.

Agüero no fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina debido a que se encuentra en proceso de recuperación de una lesión en la rodilla izquierda que lo tiene alejado de las canchas desde junio de este año.