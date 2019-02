Sanvicente: "Fuimos más que FBC Melgar, pero ellos anotaron los goles"

Noel Sanvicente, técnico del Caracas FC, lamentó la eliminación de su equipo a manos de FBC Melgar, ya que durante la serie fueron superiores a su adversario, pero carecieron de efectividad para concretar sus oportunidades.

"La serie la ganó FBC Melgar por la contundencia que tuvieron: 4 veces patearon al arco e hicieron 3 goles. Nosotros no fuimos contundentes en la forma en que queríamos. Fue un partido bastante bueno, no era para 2-0 sino para un 4-0. Creo que influyó mucho el arbitraje, no nos cobró un penal y las dudas siempre era para el contrario", aseguró.

"No tengo nada que reprocharle al equipo porque hicimos un muy buen partido, pero nos quedamos cortos y no tuvimos esa contundencia que se necesita. En lo personal en esta llave fuimos más que FBC Melgar, pero ellos anotaron los goles y nos quedamos con las manos vacías", agregó.

Buen premio

FBC Melgar logró su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores y enfrentará a San Lorenzo (Argentina), Junior (Colombia) y Palmeiras (Brasil). El cuadro rojinegro debutará en la competencia este martes frente a San Lorenzo. Asimismo, el club recibirá 3 millones de dólares sumado al millón y medio que percibió durante su participación en las fase previas.

