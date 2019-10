Vía ESPN | Saint-Étienne vs. Wolfsburgo EN VIVO y EN DIRECTO con Miguel Trauco por la Europa League

Saint-Étienne vs. Wolfsburgo EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido de la segunda jornada del grupo I de la Europa League en el estadio Geoffroy-Guichard desde las 11:55 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN Play.

La previa

El duelo entre Saint-Étienne y Wolfsburgo será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que definirá las posiciones en la Europa League.

Los ‘Verdes’, con Miguel Trauco, buscarán ganar dos partidos consecutivos por primera vez en la temporada. El elenco dirigido por Ghislain Printant recibirá este jueves 3 de octubre en casa los ‘Lobos’, que iniciaron con buen pie el certamen.

Saint-Étienne venció 1-0 Nimes en la Ligue 1 con anotación del defensa Mathieu Debuchy. De esa forma, ‘Les Verts’ terminaron con una racha negativa de siete partidos sin vencer en todas las competencias.

A pesar del triunfo, la permanencia del entrenador Ghislain Printant ha estado en duda. De hecho, los medios franceses aseguran que una caída en Europa League apresuraría la salida del estratega galo.

No obstante, el DT de Saint-Étienne prefiere concentrarse en el juego contra los alemanes. “Tenemos la obligación de ganar y sería bueno hacerlo frente a nuestros aficionados. Haremos todo lo posible para tener éxito en esta misión”, indicó.

Printant también destacó las virtudes de los ‘Lobos’. “Están invictos, son muy fuertes y difíciles de maniobrar. Depende de nosotros desestabilizarles, actuar ofensivamente mientras mantenemos la solidez defensiva”, añadió.

Wolfsburgo, tal como indicó el técnico francés, no ha perdido ningún partido oficial en el presente curso: cuatro victorias y cuatro empates en todos los torneos. Incluyendo el 3-1 sobre Oleksandriya en la Europa League.

Saint-Étienne vs. Wolfsburgo: horarios del partido

Perú 11:55 a.m.

Ecuador 11:55 a.m.

Colombia 11:55 a.m.

México 11:55 a.m.

Bolivia 12:55 p.m.

Paraguay 12:55 p.m.

Venezuela 12:55 p.m.

Argentina 1:55 p.m.

Chile 1:55 p.m.

Uruguay 1:55 p.m.

Brasil 1:55 p.m.

España 6:55 p.m.

Saint-Étienne vs. Wolfsburgo: posibles alineaciones

Saint-Étienne: Moulin; Debuchy, Perrin, Kolodziejczak, Trauco; Youssouf, M'Vila; Hamouma, Boudebouz, Denis Bouanga; Beric.

Wolfsburgo: Pervan; Knoche, Bruma, Tisserand; Mbabu, Guilavogui, Arnold, Roussillon; Mehmedi, Brekalo; Weghorst.

Saint-Étienne vs. Wolfsburgo: ¿cómo llegar al estadio?