Periodista argentino califica de 'payaso' a Jorge Sampaoli

La eliminación de Argentina, a manos de Francia en los cuartos de final del Mundial Rusia 2018, sigue generando polémica en los hinchas de la albiceleste debido al pobre desempeño de su selección en la máxima cita mundialista y todos responsabilidad al técnico, Jorge Sampaoli, por sus malos planteamientos.

En esta ocasión, el periodista argentino, Alfredo Leuco, lanzó su munición de grueso calibre contra el estratega argentino, por este nuevo fracaso en el fútbol argentino. Sampaoli actúa de progresista amante de Néstor y Cristina y del Indio Solari, y firmó una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares. Un especulador financiero favorecido por una AFA vergonzosa que no tiene que poner el dinero de su bolsillo. Está claro que Oscar Washington Tabárez es un maestro. Está claro que Jorge Sampaoli en un payaso. Son dos formas de ver la vida y el deporte. Dos modelos. Así les va a los uruguayos y así nos va a nosotros, disparó.

Sin embargo, el comunicador no solo habló de Jorge Sampaoli sino de Óscar Washington Tabárez, quien lleva doce años al mando de la selección uruguaya. "Tabárez da clases de integridad, respeto y decencia. Desde los básicos buenos modales para dirigirse a los periodistas y a los hinchas, hasta esta idea de ir vestidos de traje para la ocasión de la fiesta más grande del fútbol mundial. Eso no les hace perder la identidad oriental del mate bajo el brazo y la charla cotidiana. Pero a la hora del desayuno, almuerzo y cena están prohibidos los teléfonos celulares. El maestro quiere que los jugadores hablen entre ellos. Que se conozcan, que se hagan amigos. Que estén conectados con los que forman un equipo. Hay reglas que respetar y todos las cumplen. No es que cualquiera hace lo que quiere".

El periodista crítico el estilo de trabajo del ex técnico de Sport Boys y lo calificó como títere. "Jorge Sampaoli prefiere pasarles un discurso de Perón que planificar un partido. Con sus tatuajes y su ropa de pende viejo se quiere parecer a ellos y ellos arman el equipo como quieren y no respetan lo que el técnico les dice. No tiene liderazgo sobre los jugadores. Es un perrito faldero de Messi. En la ética no es precisamente un buen ejemplo. Todos lo vimos borracho humillando a un policía que estaba cumpliendo con su tarea solo porque ganaba 100 pesos según él. La juega de revolucionario y valora a las personas por el dinero acumulado. Un verdadero trucho por donde se lo mire, agregó.

