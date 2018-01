Rusia 2018: el mexicano que podría quedarse sin Mundial por pedir aumento

A los 28 años de edad, Oswaldo Alanís, defensa central del Club Deportivo Guadalajara, podría ver frustrado su sueño de disputar por primera vez un Mundial de fútbol, debido a una controversia con los dirigentes y técnico de su club.

Sucede que Oswaldo Alanís negoció la prolongación de vínculo contractual por más de un año con su Club Deportivo Guadalajara; sin embargo, la respuesta de los dirigentes fue negativa. Al futbolista le propusieron seis meses más, pero este lo rechazó.

A raíz de ello, el Club Deportivo Guadalajara decidió marginar de la pretemporada a Oswaldo Alanís, quien, además de haber quedado relegado del primer equipo, formará parte de la segunda división.

"Acá hay una decisión tomada por él [Alanís], no por mí, no por el club. El club hizo una inversión importante, se le quiso prolongar el contrato, como entrenador no me queda entrar en esos temas", sostuvo Matías Almeyda, el director técnico del equipo que iniciará en cinco días la pretemporada con el equipo.

Cabe precisar que la Federación Mexicana de Fútbol Asociación (FEMEXFUT o FMF) no ha intervenido en el asunto hasta el momento.

Así, las cosas, Oswaldo Alanís, uno de los defensas predilectos por el seleccionador Juan Carlos Osorio, se ve afectado por la decisión de su club, pues, no llegaría en condiciones óptimas al Mundial, que empezará en junio próximo.