Romelu Lukaku se ha vuelto en tendencia en los últimos días, pero no por sus goles. El atacante declaró que se siente incómodo en Chelsea. “No estoy contento con la situación, eso es normal. Creo que el míster (Thomas Tuchel) eligió jugar con otro dibujo, yo lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir siendo profesional. Soy un trabajador y no voy a tirar la toalla”, mencionó para Sky Sports.

Asimismo, el delantero belga expresó su deseo por regresar a Inter de Milán. “(Mi partida) No debió ocurrir de esa forma y lo siento por los aficionados. No era el momento. Espero volver a jugar allí. Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter. No lo quiero hacer al final de mi carrera, sino cuando todavía esté al máximo nivel”, añadió.

Sin embargo, la respuesta de un sector de hinchas del Inter de Milán fue clara. Ellos dejaron una banderola en las afueras del estadio San Siro con el mensaje: “No importa quién huye bajo la lluvia, sino quién decide quedarse en la tormenta. Adiós, Romelu”.

A través de redes sociales, se volvió viral una imagen que muestra un cartel de algunos hinchas de Inter de Milán expresando su rechazo por un posible regreso de Romelu Lukaku. Foto: @gibzayn.

Aunque un sector de fanáticos no quiere la vuelta de Romelu, hay otro grupo que sí desea contar con él en algún momento. El diario italiano la ‘Gazetta dello Sport’, realizó una encuesta, donde el 53% de los hinchas sí desea una posible vuelta.

El 47% de hinchas restantes, comparte la opinión de quienes realizaron la pancarta. Por lo pronto, Thomas Tuches, técnico del Chelsea, decidió no tener en cuenta a Romelu para el duelo ante el Liverpool, que terminó 2-2. “Trae ruido que no necesitamos”, dijo el entrenador alemán.

¿Cuál fue la respuesta del entrenador de Chelsea a las declaraciones de Lukaku?

Tras el término del cotejo ante los Liverpool (2-2), Thomas Tuchel evitó pronunciarse acerca del exclusión del atacante del encuentro y recalcó que mañana conversará con el futbolista. De la misma manera, recalcó que todo se manejará de manera interna.

“Hay una reunión el lunes. No es la primera vez que ocurre algo así en mi carrera. Es nuestro jugador, siempre hay un camino de vuelta, lo aclararemos a puertas cerradas”, explicó el estratega para Sky Sports.

En la previa de ese compromiso, el entrenador expresó su incomodidad por las palabras del delantero. “No nos gusta, por supuesto. Trae un ruido que no necesitamos y no ayuda”, declaró ante los periodistas.