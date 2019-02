​Roberto Mosquera reveló por qué no aceptó dirigir a Bolivia

Roberto Mosquera reveló porqué no aceptó dirigir a la selección de Bolivia, el estratega peruano viene realizado una buena labor en el fútbol altiplánico y esto le abrió las puertas del elenco verde, pero dejó pasar la posibilidad de asumir el reto por temas de 'palabra'.

Les dijo no

'Fue una tentación (la selección) pero yo soy un tipo serio y tengo un contrato con Royal Pari, les agradecí pero creo que hice bien porque la integridad de un comando técnico tiene que estar por encima. Es un honor que ellos crean que soy la persona que los puede llevar a sus objetivos. Se los agradezco. Estuve reunido con ellos. Me llamaron. Les agradecí muchísimo', aseguró Roberto Mosquera a 'Hora Punta' de Radio Ovación.

Roberto Mosquera ha llevado al Royal Pari de luchar por salvarse del descenso a pelear por el título y clasificar a la Copa Sudamericana. El técnico peruano está en un buen momento y hasta fue contactado para dirigir a la selección de Bolivia.

'En los últimos 10 años hemos cumplido todos los objetivos menos en Alianza, pero ahí saben que había problemas que no eran solo futbolísticos. De alianza no me fui huyendo, ni porque el ambiente estaba caldeado, yo estoy acostumbrado. Nunca me llaman de un equipo campeón siempre de un equipo emergente', agregó Roberto Mosquera.