El nuevo objetivo de Boca Juniors es llegar al empate en el juego ante River Plate, en esta edición del Superclásico de Argentina. Los dirigidos por Sebastián Battaglia se adelantaron en el campo y casi encuentran la paridad, luego de un fuerte remate de zurda que ejecutó el lateral derecho Luis Advíncula.

La temprana expulsión de Marcos Rojo y el gol de Julián Álvarez casi de inmediato, dejaron al ‘Xeneize’ en una notoria desventaja. Producto de ello, trataron de ser inteligentes en cada oportunidad de ataque que tuvieron y casi encuentran la igualdad en el Estadio Monumental, sobre los 27 minutos.

Un centro fue enviado al área de River Plate, pero la defensa logró despejar sin mayores complicaciones. No obstante, el ataque de Boca Juniors no acabó y nació una segunda jugada, esta vez de los pies de Luis Advíncula. El también jugador de la selección peruana recibió en tres cuartos de cancha.

‘Bolt’ no tuvo problemas en quitarse de encima a un marcador rival, logrando hacer una diagonal de cara al arco y al verse con espacios, no dudó en disparar. El lateral no utilizó su pierna derecha, sino que lo hizo con la izquierda, con la cual también ha logrado anotar algunos goles en su carrera.

El disparo llevó mucha potencia y pasó muy cerca del travesaño del arco de Franco Armani, quien se había estirado lo más que pudo. Luis Advíncula se lamentó, pero tendrá que seguir con la misma intensidad y concentración para meter ayudar a Boca Juniors a meterse nuevamente en la pelea por los puntos en el Superclásico.