Juan Fernando Quintero rompió su silencio sobre su alejamiento de River Plate para empezar un nuevo desafío en el fútbol chino. El colombiano hizo un esfuerzo para profundizar en el tema y también dejó en claro hasta cuándo piensa dedicarse a este deporte.

“Si Dios me da vida y me lo permite, yo quiero terminar a los 33 años. Ya hace varios años vengo planeando lo que va a hacer mi vida post-fútbol”, confesó en ESPN 90, Juan Fernando Quintero, quien mostró su lado más sentimental, recordando los esfuerzos que ha hecho hasta ahora.

“Al final no dejo de pensar en el día a día porque no sabemos qué trae el día de mañana. Pero si Dios me da vida, mi idea es retirarme a los 33 años”, agregó el mediocampista, recordado por el golazo a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores del 2018 en Madrid.

Ya sobre su alejamiento de River Plate, Quintero manifestó: “Los ciclos deben cerrarse bien, era el momento de hacerlo. Perdí mucho tiempo y muchos momentos. En Argentina viví solo, sin mi esposa y sin mi hija. Ya no quiero sacrificar más tiempo con familiares porque este año nos dimos cuenta que muchos se van. Hay que estar en equilibrio”.

Juan Fernando Quintero se encuentra por estos días en Colombia, a la espera de unirse al Shenzhen, que se convertirá en su octavo equipo en su carrera como profesional. Además de River Plate, el zurda ha sido parte de Envigado, Atlético Nacional, Pescara, Porto, Rennes e Independiente de Medellín.