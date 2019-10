Resultados de la Liga MX de la fecha 14: Sigue EN VIVO todos los partidos y la tabla de posiciones

El fútbol mexicano vivirá momentos de tensión máxima si este viernes, cuando inicie la decimocuarta jornada del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, el Veracruz consuma su decisión de no presentarse a la cancha del estadio Luis "Pirata" Fuente para afrontar su compromiso ante el campeón Tigres.

El miércoles, a través de Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFPro), los "Tiburones Rojos" del Veracruz informaron su decisión de no presentarse a jugar este partido como reclamo ante la prolongada falta de pagos que el club tiene con los jugadores y como exigencia a que la Liga MX resuelva el problema.

En el aspecto deportivo, el Veracruz refleja los estragos de la gestión y de los incumplimientos de responsabilidades por parte de su propietario, el empresario Fidel Kuri: desde agosto de 2019 llevan 39 partidos sin ganar en la liga y descendieron al término del ciclo 2018-19, pero se mantuvieron en primera división mediante el pago preestablecido de seis millones de dólares.

En la actualidad solo tienen dos puntos y son colistas de la clasificación mientras que en la tabla de cocientes son el equipo más amenazado por el descenso, condición que se consumaría en automático y por reglamento este viernes si no se presentan ante Tigres.

La última vez que un equipo no se presentó a jugar en la primera división mexicana fue en el torneo Apertura-2004 cuando el Veracruz se inconformó por un cambio de horario.

El Torneo mexicano continúa

Pero en emdio de esta crisis del Veracruz, el fútbol azteca prosigue, siendo el partido más importante de esta jornada el chqoue entre el líder del torneo Necaxa recibiendo al campeón vigente de la Liga MX, América, en el estadio Victoria.

En lo que respecta a la participación de los peruanos en el fútbol mexicano, Juan Reynoso con Puebla enfrentará al Atlas de Anderson Santamaría. Cruz Azul, sin Yoshimar Yotun lesionado, recibe a Monarcas Morelia de Edison Flores, mientras que León de Pedro Aquino visita a Pumas.

Viernes 18 de octubre



Puebla vs. Atlas

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Cuauhtemoc

Canal: TUDN USA, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Veracruz vs. Tigres

Hora: 9:00 p.m.

Estadio: Luis Pirata Fuente

Canal: TUDN USA, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Santos vs. Tijuana

Hora: 9:06 p.m.

Estadio: Corona

Canal: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Norte

Sábado 19 de octubre



Cruz Azul vs. Morelia

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Azteca

Canal: TUDN, ESPN2 Norte, Canal 5 Televisa, TUDN En Vivo, ESPN Play Norte

Pachuca vs. Juárez

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Hidalgo

Canal: Fox Sports 2 Cono Norte, Claro Sports, FOX Play Norte

Necaxa vs. América

Hora: 9:00 p.m.

Estadio: Victoria

Canal: TUDN En Vivo, Canal 5 Televisa, TUDN

Domingo 20 de julio



Pumas vs. León

Hora: 12:00 p.m.

Estadio: Universitario

Canal: TUDN En Vivo, TUDN

Atlético San Luis vs. Querétaro

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Alfonso Lastras Ramírez

Canal: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Monterrey vs. Guadalajara

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: BBVA Bancomer

Canal: Fox Sports 2 Cono Norte, FOX Play Norte

Descansa: Toluca.

