​Real Sociedad vs. Barcelona EN VIVO ONLINE por La Liga

Real Sociedad vs. Barcelona chocarán desde las 9:15 am EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO vía DirecTV Sports por la fecha 4 de la La Liga Santander 2018-19. Puedes seguir todas las incidencias del encuentro a jugar en el estadio Anoeta a través de elbocon.pe

Real Sociedad aspira a darle otro disgusto al líder Barcelona, en un estadio de Anoeta remodelado en el que los azulgranas sólo han ganado una vez en diez años en competición liguera, aunque los locales lo afrontarán con un equipo diezmado con las bajas de algunos de sus mejores jugadores.

No estarán Willian José, su máximo goleador la pasada temporada, el belga Adnan Januzaj, inédito esta temporada, o Sandro Ramírez, que se pierde por lesión la oportunidad de brillar ante su exequipo.

Tampoco podrá contar con el central Diego Llorente, baja por lesión para varios meses, ni con el extremo Martín Merquelanz, por lo que los problemas para Asier Garitano, que busca su primera victoria como entrenador ante los culés, se incrementan.

Tras el primer parón de selecciones de la temporada, el Barcelona retoma este sábado la rutina en Anoeta, un estadio históricamente complicado para el conjunto azulgrana que inicia un intenso maratón de siete partidos en 22 días.

Los jugadores que parecen tener un puesto asegurado en el once son Lionel Messi, Gerard Piqué y Jordi Alba, tres puntales en los esquemas de Valverde que en el último parón no viajaron con sus respectivas selecciones.

Menos tiempo de recuperación han tenido los brasileños Arthur Melo y Philippe Coutinho, que recién se reincorporaron a la dinámica del primer equipo, por lo que su presencia en el once no está asegurada. Barcelona no puede fiarse en el recién renovado estadio de Anoeta, donde en los últimos ocho partidos solo ha conseguido una victoria.