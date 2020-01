No fue ajeno al adiós de su colega. Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se solidarizó con Ernesto Valverde, destituido como entrenador del Barcelona, aseguró que tiene “un respeto enorme hacia él” y espera un rival “competitivo” con la llegada de Quique Setién.

“Lo siento por Valverde, no es una buena situación y es un entrenador que es muy bueno y por el que tengo un respeto enorme hacia él”, manifestó Zidane en rueda de prensa, en la previa del partido que el Real Madrid sostendrá contra Sevilla por la vigésima jornada de LaLiga Santander.

El técnico francés expresó la alta exigencia que tienen los entrenadores de equipos grandes. “Sabemos donde estamos y en los clubes grandes es así, no va a cambiar nada, tampoco para mÍ. Se que si perdemos dos partidos me van a criticar igual que hace mes y medio. No se puede siempre jugar bien y ganar por eso intentamos dar siempre el cien por cien. Para un entrenador del Barcelona es lo mismo”.

Sin valorar a Quique Setién como técnico, Zidane dejó su visión del nuevo Barcelona. “Espero como siempre un Barcelona que va a competir, como con todos los entrenadores que ha tenido. No va a cambiar nada. Ellos harán su trabajo y nosotros el nuestro, con esta rivalidad. Espero un equipo competitivo”, sentenció.

