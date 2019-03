​Real Madrid: Zidane buscará rearmar plantel con cracks sudamericanos

Zinedine Zidane volvió a Real Madrid y de inmediato puso manos a la obra, el estratega francés buscará reestructurar el plantel con la llegada de dos cracks sudamericanos como lo son Duván Zapata y Juan Fernando Quintero.

Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, aseguró que quieren a Duván Zapata, por su temporada de ensueño en la Serie A y a Juan Fernando Quintero, tras convertirse en pieza fundamental de River Plate.

Zidane y su Real Madrid puso el listón muy alto, demasiado. Casi imposible de igualar a la vista de lo que marca la historia. Repetir el logro de tres 'Champions' seguidas es casi una utopía. Pero, como no podía ser menos, como marca el manual del club, la pretensión es recuperar el reinado cuanto antes.

'No me olvido de lo que ganamos, pero tampoco de las cosas que hice o hicimos mal. Yo sé dónde estoy. Lo que me gustaría hacer es devolver a este club a donde tiene que estar. Me fui porque lo necesitaba. Ahora estoy muy feliz de volver a casa. Después de ocho meses tengo ganas de volver a entrenar. Ahora tenemos once partidos por delante y vanos a tratar de acabar de la mejor manera. Ya veremos qué pasa el año que viene. Este club impone. Entrenar al Real Madrid es otra cosa. Puedo decirlo porque lo he vivido', comentó Zidane.