Real Madrid vs. Sevilla: las sensaciones de Julen Lopetegui por enfrentar a su exequipo

Julen Lopetegui toma con calma el enfrentamiento entre Real Madrid y Sevilla. El entrenador del cuadro andaluz, en la previa del compromiso liguero, aseguró que medirse a su ex club no lo toma como un reto personal.

“La motivación al entrenar al Sevilla no tiene extras. Ojalá lo pueda ser muchísimos años. Son tres puntos y esa es suficiente motivación, aunque sepamos la repercusión que tiene enfrentarse al Real Madrid”, señaló.

Lopetegui vivió una experiencia terrible en la ‘Casa blanca’. Los malos resultados obtenidos con el primer equipo apuraron la destitución del estratega español. Pese a ello, el DT prefiere guardar las buenas memorias.

“Tengo un recuerdo muy bueno de todos los clubes donde he estado, me quedo con lo positivo. Intento ser responsable y ambicioso, y mañana no será una excepción”, manifestó el ex seleccionador de España.

De otro lado, Lopetegui prefirió reservar su opinión sobre la actualidad de Real Madrid y las críticas contra Zidane. “No voy a entrar a valorar ninguna situación que no competa a mi equipo o a mi club. El máximo respeto por los compañeros", concluyó.