Real Madrid vs. Sevilla EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 12 de LaLiga Santander, este sábado 5 de diciembre desde las 10:15 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports, Movistar Laliga 1, Movistar+, Movistar Laliga y Partidazo in Movistar LaLiga. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Real Madrid y Sevilla protagonizarán uno de los duelos más atractivos que traerá la nueva jornada de la liga española, en la que ambos equipos buscarán recuperarse de sus derrotas en la Champions League. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Real Madrid vs. Sevilla: horarios del partido

México - 9:15 a.m.

Perú - 10:15 a.m.

Ecuador - 10:15 a.m.

Colombia - 10:15 a.m.

Bolivia - 11:15 a.m.

Venezuela - 11:15 a.m.

Chile - 12:15 p.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Uruguay - 12:15 p.m.

Brasil - 12:15 p.m.

España - 4:15 p.m.

El martes reciente, Real Madrid perdió 2-0 a manos de Shakhtar Donetsk y complicó sus chances de clasificar a octavos de final. Para alcanzar ese objetivo, los merengues no tienen margen de error en la última fecha. Por su parte, Sevilla fue goleado (4-0) por el Chelsea, aunque su presencia en la siguiente etapa del torneo está asegurada.

En un duelo de fuste y con el cuarto puesto de LaLiga en juego, condicionado por la imposibilidad de que el Sánchez-Pizjuán vibre como en las grandes citas por la pandemia de COVID-19, el Sevilla (5° con 16 puntos) aguarda esta oportunidad para pasar página y cambiar la imagen nefasta que dio en su último choque.

En él fracasó y rozó el ridículo su segunda unidad, al revolucionar en exceso su once Julen Lopetegui, dar descanso a muchos titulares y demostrar que priorizaba la Liga y la visita, siempre peligrosa, del Real Madrid (4° con 17 puntos), esté en la racha que esté, después de que su equipo ya tuviera asegurado su pase a los octavos.

La consiga, por ende, es mejorar esa imagen manchada ante el Chelsea y tirar de sus hombres habituales para seguir la escalada en Liga, en la que el Sevilla encadena tres triunfos (Osasuna y Celta en casa más Huesca fuera) y quiere seguir progresando pese a una pretemporada atípica y a un calendario muy cargado, con tres partidos por semana.

El Real Madrid inicia en Sevilla una semana decisiva para el rumbo que tomará su temporada. Dos duelos de altura en Liga, ante el equipo de Nervión y el derbi madrileño frente al Atlético de Madrid, y una ‘final’ a las primeras de cambio en la Liga de Campeones entre medias, jugándose todo a una carta ante el Borussia Mönchengladbach.

Los encara inmerso en una crisis de resultados y de identidad. Convertido en un equipo vulnerable que paga caras las bajas de hombres importantes, con poca pegada y tras perder la seguridad defensiva que le impulsó a la conquista de la última Liga tras el confinamiento.

Un punto de los últimos nueve en la competición doméstica, con una última derrota repleta de impotencia ante el Alavés, obligan a la reacción de Real Madrid, si no quiere ver alejarse en exceso la cabeza de la clasificación.

Zidane seguirá sin contar con su capitán Sergio Ramos, además Real Madrid seguirá sufriendo la baja del uruguayo Federico Valverde y la calidad en ataque del belga Eden Hazard.

Real Madrid vs. Sevilla: probables alineaciones

Sevilla: Bono, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Rekik, Jordán, Fernando, Rakitic, Ocampos, De Jong y Munir.

Real Madrid: Courtois, Lucas Vázquez, Militao, Varane, Mendy, Casemiro, Kroos, Odegaard, Marco Asensio, Vinicius y Benzema.

Con información de EFE.