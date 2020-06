Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 32 de LaLiga Santander, este domingo 28 de junio desde la 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN 2, Movistar LaLiga, Mitele Plus y LaLiga TV Bar. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Real Madrid tendrá la chance de dar otro paso más hacia el título liguero, cuando visite al colista Espanyol, que llegará con nuevo entrenador tras la salida de Abelardo Fernández este sábado. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el RCDE Stadium.

Real Madrid vs. Espanyol: horarios del partido

México - 3:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Chile - 4:00 p.m.

Paraguay - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

España - 10:00 p.m.

El empate a dos del Barcelona (1° con 69 puntos) ante Celta de Vigo, unido a una victoria merengue, podría terminar con Real Madrid (2° con 68) en la cima de la clasificación, con dos puntos de ventaja sobre su archirrival. Sin dudas, se trata de una gran chance del elenco blanco para acercarse hacia su objetivo, a falta de siete jornadas para el final.

En la previa, el entrenador de Real Madrid, Zinedine Zidane, sorprendió anunciando que su carrera como DT no será larga. En boca de cualquiera no llamaría tanto la atención, pero el francés ya se marchó en una ocasión tras ganar tres Champions League consecutivas por ver que había perdido calado en el vestuario. Ganar un título grande lo siente una obligación y no le vale la Supercopa de España ganada con nuevo formato.

De momento va camino de conseguir su segunda Liga por la firmeza de su equipo. Sin alardes en el juego el Real Madrid gana y regresó del parón con una buena preparación física y psicológica. En la defensa radica gran parte de su éxito. Dos goles encajados en las cuatro jornadas disputadas y una pegada aumentada tras el regreso de Eden Hazard. La deberá mostrar en casa del Espanyol, sin sentimientos hacia un equipo al que el madridismo siempre tiene un cariño especial.

Ante el Mallorca, Zidane innovó con un 1-4-2-3-1 para juntar a Bale, Vinicius, Hazard y Benzema. ‘Zizou’ no lo mantendrá en el RCDE Stadium, donde recupera a Casemiro tras cumplir sanción y sufre las bajas por acumulación de tarjetas de Ferland Mendy y Luka Modric. Regresa al once Marcelo y gana opciones de titularidad Isco.

El duelo llega marcado por una decisión que sorprendió hasta a jugadores del Espanyol. Abelardo Fernández fue despedido en la víspera de la visita del líder y se encomienda el club a Rufete. El que era director deportivo de la entidad fue designado como entrenador del primer equipo ante la sorpresa de todos.

Se convierte Rufete en el cuarto técnico del Espanyol en una temporada aciaga que, a falta de la confirmación matemática, puede poner fin a 26 años ininterrumpidos en Primera División. A poco de la culminación de la competencia, el equipo blanquiazul se acerca al abismo con la salvación a ocho puntos y un calendario exigente, con Real Madrid y Barcelona como principales escollos.

Tras regresar del parón por el coronavirus con buenas sensaciones ante el Alavés (2-0), la reacción del Espanyol fue más un espejismo que una realidad y ha acabado también con Abelardo. Desde aquel prometedor inicio, encadena un punto de nueve posibles, tras el empate contra el Getafe y las derrotas contra Levante y Betis.

Real Madrid vs. Espanyol: probables alineaciones

Espanyol: Diego López; Javi López, Bernardo Espinosa, Cabrera, Pedrosa; David López, Marc Roca, Darder, Embarba; Calleri y Raúl de Tomás.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Valverde; Isco o Vinicius, Hazard y Benzema.

Con información de EFE.