La renovación de Sergio Ramos en Real Madrid es un tema pendiente. Lo cierto es que el contrato del español acaba el 30 de junio del 2021, y es una incertidumbre que se extienda. Los rumores sobre un probable alejamiento han aumentado este martes, con unas revelaciones en El Chiringuito.

En la reciente edición del programa español, el conductor del espacio, Josep Pedrerol, aseguró que Sergio Ramos y Florentino Pérez tuvieron un encuentro en Elche y hablaron del futuro del capitán merengue. En esa conversación, según la citada fuente, el defensa le comunicó al mandamás de la entidad su intención de no alargar el vínculo.

“La propuesta que me ha hecho no la voy a aceptar. A partir de ahora, voy a escuchar ofertas”, contó Pedrerol que fueron las palabras de Sergio Ramos. Pero además de eso, el periodista dio a conocer que el futbolista mencionó al PSG como un posible destino: “En el PSG me ha dicho que van a hacer un equipazo conmigo y con Messi”.

La revelación de El Chiringuito sobre el caso Sergio Ramos.

El futuro de Sergio Ramos sigue sin definirse, pues las conversaciones con el Real Madrid han quedado en el aire. Aún no han llegado a un acuerdo y cada vez es más complicado seguir contando con el español. A pesar de que el central aseguró que quiere seguir en el club, lo cierto es que no hay humo blanco.

“Alguien deberá explicar cómo y por qué hemos llegado a este punto, permitiendo que tu capitán, una de las leyendas del Madrid, aparezca en absurdas alineaciones de jugadores que hoy pueden firmar libremente con otro club”, publicó en Twitter el periodista Alfredo Duro, un ‘tuit’ que no tardó en compartir en su cuenta René Ramos, hermano y representante del referente madridista.