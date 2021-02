Los hinchas de Real Madrid están a la expectativa de lo que pasará con Sergio Ramos, más allá del 30 de junio del 2021, fecha en la que acaba contrato. En medio de ello, el defensa se convirtió en protagonista de la noticia por una peculiar reacción a una publicación que indicaba su alejamiento del club.

En Instagram, Sergio Ramos, según el diario Marca, le dio ‘like’ a un post de una cuenta aficionada del club merengue (realmadridcf_4ever). El texto decía “El Real Madrid está ahora convencido de que Sergio Ramos dejará el club este verano”, aludiendo a lo que informó Josep Pedrerol en El Chiringuito hace unos días.

En la publicación también se leyó otro mensaje: “Así es como tratamos a nuestras leyendas”.

La publicación de la página dedicada a Real Madrid.

¿PSG, interesado en Ramos?

Hay que recordar que, a principios de enero, Pedrerol aseguró que Sergio Ramos y Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, tuvieron un encuentro en Elche y hablaron del futuro del capitán merengue. En esa conversación, según la citada fuente, el defensa le comunicó al mandamás de la entidad su intención de no alargar el vínculo.

“La propuesta que me ha hecho no la voy a aceptar. A partir de ahora, voy a escuchar ofertas”, contó Pedrerol que fueron las palabras de Sergio Ramos. Pero además de eso, el periodista dio a conocer que el futbolista mencionó al PSG como un posible destino: “En el PSG me ha dicho que van a hacer un equipazo conmigo y con Messi”.