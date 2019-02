Real Madrid rechaza contratar a figura de la Premier League

Real Madrid cambió la política institucional, ya que no solo buscan estrellas sino que también invierte en juveniles. Desde España, los medios deportivos informan que el club merengue desistirá en hacer grandes inversiones para el próximo mercado de transferencias y descartaron la contratación del mediocampista Christian Eriksen del Tottenham Hotspur de la Premier League.

Según informa el diario As de España: "Real Madrid ha decidido no realizar una oferta por Christian Eriksen, cuyo contrato vence en junio de 2020". A pesar de las reuniones, el club con Eriksen no han alcanzado un acuerdo.

Posición de la directiva

En los últimos meses, los directivos del Real Madrid han visto el progreso de Dani Ceballos y consideran que puede suceder al veterano Luka Modric. Además, isco Alarcón, Fede Valverde e incluso Brahim Díaz pueden actuar en la posición de Christian Eriksen.

En tanto que la actual situación del centrocampista sería idílica para otros clubes en el próximo mercado de verano. Todo hace suponer que el mediocampista danés vive sus últimos momentos en Tottenham Hotspur.

