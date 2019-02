​Polémica respuesta de Solari tras fuerte mensaje de Isco

Santiago Solari soltó una polémica respuesta tras las últimas declaraciones dadas por Isco Alarcón en relación a los pocos minutos que viene jugando con Real Madrid. El jugador no está contento en el club, pero eso parece importarle poco al estratega argentino. 'Cuando no gozas de las misma oportunidades que tus compañeros la cosa cambia...aún así sigo trabajando y luchando mucho a la espera de ellas. ¡Hala madrid!', posteó en su Twitter oficial el malagueño.

Isco deberá seguir esperando

'El trabajo del futbolista profesional es entrenarse al cien por cien para estar al servicio del equipo. El fútbol es trabajar y poner el talento al servicio del equipo, ese es el trabajo del profesional para estar disponible cuando le toque jugar', respondió el técnico del Real Madrid sobre los mensajes de Isco.

Por lo pronto, se confirmó que Isco no estará entre los convocados para el choque de visita entre Real Madrid y Atlético Madrid por unas molestias en la espalda, sumándose a las ausencias por lesión de Marcos Llorente y Luca Zidane.

Solari cita a 20 jugadores para el derbi madrileño liguero que el Real Madrid disputa en la trigésimo tercera jornada ante el Atlético de Madrid y tendrá que realizar dos descartes finales horas antes del partido.

Regresan a una convocatoria del Real Madrid Sergio Reguilón, Fede Valverde y Mariano. Isco, que no pudo acabar el entrenamiento del viernes por dolores de espalda, se queda fuera junto a los lesionados Luca y Marcos Llorente.