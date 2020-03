En Serbia todavía hablan sobre el caso del jugador de Real Madrid, Luka Jovic, quien habría incumplido con el aislamiento dispuesto por el gobierno de su país, a donde viajó con el permiso del club, para evitar la propagación de coronavirus.

En esta ocasión, Milan Jovic, padre del futbolista, se ha pronunciado en el medio Puls. En declaraciones que reproduce el diario Marca, el progenitor del delantero defendió a su hijo de las críticas injustificadas.

“Luka (Jovic) pasó dos pruebas y dio negativo en ambas. Por eso entendió que podía venir a Serbia. Ahora parece que es un gran criminal. Si tiene que ir a la cárcel, que vaya. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente y el primer ministro, pero solo si es culpable. Apoyaría esa decisión si hubiera hecho algo malo, pero llegó a Belgrado y se metió en casa”, manifestó.

El papá también descartó que el atacante de Real Madrid se haya saltado la cuarentena para celebrar la fiesta de su pareja Sofia Milosevic, quien anunció hace unas horas que está en la dulce espera.

“Ella no salió a celebrar su cumpleaños porque está embarazada. Luka no celebró nada en la calle. Estaba con su novia en casa. No salen de allí y hablamos entre nosotros de manera regular”, añadió.

Milan Jovic explicó que el hombre de Real Madrid había regresado a su tierra para brindar apoyo para enfrentar a la pandemia. Pero que la gente ha sido muy severa contra él por un malentendido

“Siempre ha estado preparado para a ayudar a su país, económicamente o de la forma que sea. Creo que las críticas han sido excesivas. Hay cosas que no se han entendido. Me duele ver lo que ha pasado”, concluyó.