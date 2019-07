Real Madrid: Luka Modrid es la 'obsesión' de AC Milan, informa la prensa española | FOTO

El Milan ha tocado la puerta de Luka Modric. De acuerdo con información del periódico español Marca, el volante de Real Madrid ha recibido propuestas del club italiano.

La fuente citada ha detallado que los agentes del croata fueron quienes han escuchado las diversas ofertas que llegaron por el mediocampista, último ganador del Balón de Oro, durante este periodo.

Sin embargo, Modric no tiene intenciones de partir al Milan u otra institución en el siguiente curso. De hecho, el año pasado, el jugador decidió continuar en el Real Madrid luego de ser tentado por el Inter, el rival de los 'rossoneros'.

Luka Modric has seemingly been targeted by a Serie A giant, but they might be wasting their time



Transfer latest: https://t.co/WP1wykuks5 pic.twitter.com/tCxuscpATN