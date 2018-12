​Real Madrid: Keylor Navas muestra enojo a Solari con tremendo mensaje

Keylor Navas comienza a perder la paciencia en Real Madrid, desde que Santiago Solari asumió como estratega el portero costarricense no ha tenido muchas opciones de jugar, solo estuvo en un partido de Copa del Rey y eso no es lo que tenía en mente a esta altura del año, por ello no dudó en soltar tremendo mensaje ante la decisión del 'Indiecito'.

Navas muestra enojo

Previo a una nueva fecha de LaLiga Santander el guardavalla descargó contra el estratega de Real Madrid por no tenerlo en cuenta 'Pasé de ganar tres Champions seguidas a no jugar', aseguró Keylor Navas.

Real Madrid y Valencia protagonizarán en el Santiago Bernabéu un duelo de necesitados entre dos equipos alejados de su objetivo. Deberían estar luchando por el título, más aún en la LaLiga Santander más igualada de los últimos tiempos, pero los merengues (sextos) y Valencia (décimo primero) son víctimas de su irregularidad.

La alineación que mandará el 'Indiecito' Solari esta jornada de LaLiga Santander ante Valencia estaría conformado por Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Marcos Llorente, Kroos, Modric; Lucas Vázquez o Asensio, Bale y Benzema.