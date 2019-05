​Real Madrid: Florentino Pérez amenaza a crack merengue con enviarlo a la reserva

Los días para Gareth Bale en el Real Madrid parecen estar contados, Zinedine Zidane no lo tendrá en consideración para la siguiente temporada por eso en el club tomarían medidas extremas. Según el medio inglés The Sun, el presidente Florentino Pérez no tendría problema en mandarlo a la filial, el Castilla, para así apresurar su salida.

Florentino amenaza a crack con la reserva

El empresario del galés, Jonathan Barnett, también se refirió al futuro de Bale, asegurando que no será fácil convencerlo de dar un paso al costado. 'Bale quiere quedarse. La verdad que no estoy seguro si Zidane lo tiene en cuenta, pero lo que sé es que espera seguir en el equipo. Tiene contrato hasta mediados del año 2022 y, en mi opinión, está dentro de los tres o cuatro mejores jugadores del mundo. Este es un juego de opiniones y no lo voy a criticar. No estoy seguro de que Zidane quiera venderle pero Gareth quiere quedarse, tiene contrato hasta 2022', comentó.

Por otro lado, el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, lamentó la derrota de su equipo en San Sebastián, condicionada para él por la expulsión de Jesús Vallejo en la primera mitad. 'Hoy no ha sido como lo ocurrido en el campo del Rayo aunque la sentencia es complicada. Me gustó mucho el inicio de mi equipo. Hicimos un gol pronto pero después del tanto anulado y de que el VAR tardara cuatro minutos en resolver, empezó un nuevo partido, nos hicieron gol y llegó la expulsión', justificó Zidane la actuación de su plantilla en Anoeta.

MÁS NOTAS

Como Mauricio Matzuda: ¿dónde juegan las últimas grandes promesas de Alianza Lima? [FOTOS]



Alianza Lima: las 10 cosas que no sabías de Mauricio Matzuda, el volante con el mejor debut en la Liga 1 [FOTOS]