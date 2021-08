La ventana de pases del Real Madrid parecía cerrarse sin mayor novedad, pero en el último día activaron una opción de refuerzo. Era claro que la directiva de la ‘Casa Blanca’ seguía de cerca el mercado francés, dado el interés por Kylian Mbappé, y finalmente aseguraron a Eduardo Camavinga, joven estrella del Stade Rennais.

La noticia del acuerdo entre ambas entidades surgió hace algunos días, aunque todavía se esperaba una versión oficial. El plantel que ahora dirige Carlo Ancelotti necesitaba de mayores variantes para aspirar a cosas importantes en la campaña, así que decidieron apelar por un hombre creativo.

A pesar de no tener una basta experiencia, el volante ha brillado en la Ligue 1, Europa League y también tuvo un paso por la Champions League. No obstante, es preciso mencionar que los resultados no fueron los mejores para el Stade Rennais a nivel internacional y Camavinga tuvo pocas posibilidades de brillar.

Esta será la gran oportunidad del francés para empezar a consolidarse como la estrella que todos consideran que será. Real Madrid por lo menos así lo cree, por eso ejecutó un contrato de seis temporadas (30 de junio del 2027).

Camavinga, la brillante estrella del Rennes

En la temporada 2018-19, Stade Rennais ya contaba con la presencia de Eduardo Camavinga en su plantel, aunque en el equipo filian. Tras una aparición importante ahí, hizo su debut en la Ligue 1 el 6 de abril del 2019, en el empate 3-3 ante Angers. En adelantó, sumó 7 partidos.

Para la siguiente campaña, el futbolista ya se había hecho más importante y sumó 25 apariciones en total en el campeonato francés, jugando en 24 ocasiones como titular. Ya daba que hablar y en el curso 2020-21 logró 35 partidos (28 desde el arranque() y un gol. A pesar de su juventud, ya tiene amplio recorrido en primera división.