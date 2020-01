Hizo lo que tenía que hacer. El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, se mostró feliz este domingo tras ganar la Supercopa de España 2020 ante el Atlético de Madrid en los penales 4-1, pero admitió que “me queda la espinita” de haber sido expulsado en el encuentro.

“Fue algo que no se debe hacer, le pedí disculpas a Álvaro (Morata), no está bueno hacer lo que hice”, dijo Valverde, en una entrevista con la prensa postpartido. “Era lo único que me quedaba hacer por el equipo, intenté otras cosas, pero no llegaba, era muy rápido”, agregó el uruguayo.

‘MVP’ DE LA FINAL

El centrocampista de 21 años fue elegido el mejor jugador de la final de la Supercopa disputada ante el Atlético de Madrid y que coronó campeón a su equipo, el Real Madrid. Valverde completó un gran encuentro que no pudo culminar al ser expulsado a cinco minutos del final.

Federico Valverde, revelación de la temporada, recogió el trofeo en el escenario habilitado en el centro del terreno de juego del King Abdullah Sport City antes de que los equipos subieran para recoger sus respectivos premios.