Eden Hazard volvió a lesionarse la semana pasada en los entrenamientos del Real Madrid y las críticas no demoraron en llegar. El belga no puede ofrecer su mejor versión y muchos aseguran que está con mal ánimo; sin embargo, en conversación con ‘One The Front Foot’ explicó que es optimista con los problemas musculares que sufre.

El exChelsea reveló que el papel que tiene su familia en tiempos difíciles de lesión. “Tengo la suerte de que cuando estoy lesionado y me tengo que quedar en casa, mi familia me ayuda a pasar por ello. No es el fin del mundo porque puedo pasar tiempo con mis hijos; cuando estás lesionado y solo puede ser duro, pero a mí me apoya mi familia”, dijo.

Además, ante las exigencias puestas sobre su papel en el cuadro blanco, Hazard, pidió paciencia con sus problemas físicos. “Solo tengo que esperar, trabajar duro y mejorar, y cuando estoy en casa puedo disfrutar de tiempo familiar”, añadió.

“Hay gente en el club que ayuda a los jugadores, pero cuando llegué dije que quería hacerlo yo. Encontré casa y teníamos mirados colegios para los niños. Sin embargo, hay personas en el Real Madrid que ayudan mucho con cualquier cosa, lo cual es bueno porque hay muchos extranjeros con familias jóvenes”, explicó Hazard.

En la larga conversación también reveló quiénes fueron sus referentes en el inicio de su carrera. “Cuando empecé a jugar, no había muchos futbolistas top de Bélgica porque la Selección no era tan buena como lo es ahora. Al equipo al que más veía era a Francia y los jugadores, Zidane y Henry”.

“Es difícil para mí admitirlo por mi relación con el Chelsea, pero me encantaba aquel Arsenal. Tenían a Pirés, Wiltord y Vieira, en su mayoría futbolistas que seguí en mi niñez”, explicó el delantero que jugó en Stamford Bridge del 2012 al 2019.