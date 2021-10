Eden Hazard vive una temporada muy complicada en el Real Madrid, debido a sus constantes lesiones. Pese a que está recuperado, no es tomado en cuenta por el entrenador Carlo Ancelotti. Sin embargo, el talento del volante belga no es discutido y, por eso, Chelsea y Newcastle de la Premier League están interesados en el futbolista. De acuerdo a la información del diario Daily Mail.

Los citados equipos están atentos a la situación del ‘Duque’ en la ‘Casa blanca’. Las dos instituciones saben que ha dejado de ser importante para el técnico, por lo que negociarían la cesión del atacante hasta final de temporada, pues solo tendrían que hacerse cargo del sueldo.

Chelsea es el club en el que Hazard pasó los mejores momentos de su carrera y en donde no dudarían en recibirlo con los brazos abiertos, mientras que a Newcastle llegaría para ser de los primeros fichajes importantes del fondo saudí.

Chelsea podría ser el destino de Hazard en el mercado de fichajes de invierno. (Reuters)

La temporada arrancó bien para Eden Hazard, dado que supo sumar apariciones como titular en LaLiga y parecía recuperar su mejor nivel, pero nuevamente las molestias físicas lo fueron alejando de las canchas poco a poco, teniendo un caso parecido al de Gareth Bale.

En LaLiga Santander, el volante belga suma ocho apariciones (cuatro como titular) y tuvo la oportunidad de jugar en una ocasión en la Champions League. Además, acumuló cuatro presentaciones con la selección de Bélgica, entre Eliminatorias Qatar 2022 y la UEFA Nations League.

Real Madrid tiene contrato con Hazard hasta el 30 de junio del 2024, luego de comprarlo por 115 millones de euros al Chelsea en 2019. La cotización del ‘Duque’ ha disminuido mucho desde ese momento, aunque una posible venta igual podría traer algo de ingresos económicos al club español.

Ancelotti sobre el futuro de Eden Hazard: “Si quiere salir, va a salir”

Carlo Ancelotti, actual técnico de los ‘Merengues’, se refirió al tema y no fue nada contemplativo con el jugador, durante la conferencia de prensa que realizó el último viernes. “Nunca en mi carrera como entrenador forcé a un futbolista que quiere irse a quedarse. En mi opinión personal, no hay duda en este caso. Si es que un jugador quiere salir, va a salir. No hay interrogantes en eso”, declaró.