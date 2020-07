Dani Ceballos está concentrado en concluir la temporada con el Arsenal clasificado a la Europa League. Sin embargo, el mediocampista también piensa en el futuro, pues debe volver a Real Madrid apenas termine la campaña. Por ahora, el jugador desconoce qué decisión tomará la ‘Casa blanca’.

“Después de la temporada tengo que tener calma, tengo que volver al Madrid y ellos deben tomar una decisión, porque tengo aún tres años de contrato. Una vez que sepa su decisión, tengo que sentarme con mi familia y veremos qué es lo mejor para mí el año que viene”, declaró el mediocampista en una entrevista con Sky Sports.

Eso sí, Ceballos admitió que se siente cómodo con los ‘Gunners’. Además, el volante reconoció que permanecer en el norte de Londres sería una gran ventaja porque tiene conocimiento absoluto de cómo funcionada el club.

“La verdad es que estoy feliz en el Arsenal. Es un club en el que ya tengo un año de experiencia, así que sería fácil para mí volver. No me tendría que adaptar a un nuevo club o una nueva liga. Creo que sería un buen paso para mí, pero mi futuro depende del Real Madrid y todavía no sé cuál es su decisión”, expresó.

Dani Ceballos valora el trabajo de Mikel Arteta

La llegada de Mikel Arteta al Arsenal fue clave para que la situación de Dani Ceballos cambie. El volante se ha convertido en pieza fundamental en el medio sector de los ‘Cañoneros’. El futbolista atribuye mérito al entrenador y aprovechó en destacar su trabajo.

“Me encanta su forma de ver el juego y las cosas que le gustan del fútbol. Es muy inteligente para ser un entrenador tan joven, es como si hubiera pasado toda una vida en el fútbol antes. Sabe mucho sobre varios aspectos del juego y trabaja bien tácticamente”, agregó.

Ceballos también relacionó a Arteta con Guardiola y le augura un gran futuro en el banquillo. “Ha pasado mucho tiempo con Pep porque tiene muchas de las mismas características que él. Creo que es un entrenador que estará entre los mejores del mundo en el futuro”, concluyó.