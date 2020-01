En busca de más oportunidades para jugar, Álvaro Odriozola dejó Real Madrid y fue cedido a préstamo al Bayern Múnich. El español estará en el conjunto alemán hasta el final de la temporada, luego del acuerdo al que llegaron ambas instituciones.

"Real Madrid y Bayern Munich han acordado la cesión del jugador Álvaro Odriozola para esta temporada, hasta el 30 de junio de 2020″, informó el cuadro de la capital española en un comunicado difundido en su web y también en sus redes sociales.

Hay que tener en cuenta que Odriozola no contaba con minutos desde el regreso de Zinedine Zidane al banquillo del Real Madrid y su aporte a la 'Casa Blanca’ se había reducido respecto al pasado curso que disputó 22 encuentros. En la presente campaña tan solo participó en cinco partidos (cuatro de LaLiga Santander y uno de Liga de Campeones), todos ellos de titular.

¿Odriozola será titular en Bayern Munich?

No obstante, la continuidad de la que disfruta Dani Carvajal provocaba que en LaLiga no jugase un minuto desde el pasado 19 de octubre. No fue citado por Zidane en 17 partidos en una situación que terminó por cansar al lateral derecho vasco.

Real Madrid contrató a Álvaro Odriozola tras despuntar con la Real Sociedad por 35 millones de euros en el verano europeo de 2018 y su deseo de tener continuidad provoca su salida en forma de cesión hasta el 30 de junio. El jugador no se entrenó y el martes y se desplazó a tierras alemanas donde se sometió a un reconocimiento médico para cerrar el último paso de un acuerdo que los dos clubes han hecho oficial.