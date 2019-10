Real Madrid alista 332 millones de dólares para fichar a Kylian Mbappe, según Mundo Deportivo

Planificar la temporada venidera con anticipación, puede ayudarte a alcanzar los objetivos trazados al final de la misma. En Real Madrid el interés es volver a ser el equipo poderoso que fueron con Cristiano Ronaldo y para ello necesitan fichar a verdaderos cracks sin importar la inversión. Uno de ellos: Kylian Mbappe.

Son varios los jugadores que atraen a Florentino Pérez, pero Kylian Mbappé es especial para él. Si bien la figura del atacante de PSG deambula por el Santiago Bernabéu hace mucho tiempo, los blancos ahora sí están dispuestos a todo por su llegada.

Según el diario 'Mundo Deportivo', en el club de Chamartín saben que Mbappé está valorizado en 222 millones de dólares, pero ellos quieren poner 332 para convencer al PSG que lo venda. Eso sí, Real Madrid no quiere conflictos con el club francés, con el que Florentino Pérez guarda excelentes relaciones.

Real Madrid sabe que Mbappe será el mejor del mundo en unos años y a diferencia del 2017, no quiere dejarle escapar. Y es que en el verano de ese año, Kylian estuvo cerca del equipo merengue, pero Florentino no soltó los 100 millones que AS Mónaco pedía.

'El presidente blanco ve en el joven de 20 años a la gran figura de la próxima década y la quiere tener en el Bernabéu. Uno de los factores que tiene el Madrid a favor es la presencia de Zidane, con una gran ascendencia sobre todos los futbolistas franceses y Mbappé no es una excepción', publica Mundo Deportivo.

