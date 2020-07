Kylian Mbappé fue protagonista en el PSG vs. Saint Etienne, pero no por la gran jugada que realizó en el gol de Neymar, sino por la dura lesión que sufrió. El francés dejó el campo a los 33 minutos de juego, luego de sufrir una dura falta de Perrin. El árbitro le mostró la roja al defensor y tuvo que irse a los vestuarios temprano junto al francés, quien no pudo continuar.

El español Pablo Sarabia ocupo el lugar de Kylian Mbappe y el partido quedó condicionado.

La duda sobre qué tipo de lesión sufrió Kylian, invadió a más de uno. La preocupación aumentó, luego de verlo en el segundo tiempo volver al banco de suplentes, pero esta vez en muletas.

PSG campeón

Un gol de Neymar al cuarto de hora desequilibró la final de la Copa de Francia ante el Saint Etienne (1-0) y propició el doblete para el París Saint Germain,

El primer partido de competición oficial tras la cancelación de la Ligue 1 supuso un nuevo título para el conjunto de Thomas Tuchel. El segundo del curso, a falta de la Copa de la Liga que jugará dentro de una semana contra el Lyon. Después, en agosto, llegará la Liga de Campeones, donde el campeón galo tiene puestas sus grandes ambiciones.