Neymar y Kylian Mbappé son los jugadores más importantes de la actual plantilla de PSG. Sin embargo, los delanteros tienen contrato hasta junio del 2022 y hay dudas en torno a la renovación de ambos. Esa complicada labor ya la inició la directiva del club y Mauricio Pochettino tiene confianza en un cierre feliz para la institución.

“Creo que los dos futbolistas se van a quedar mucho tiempo en el PSG, soy optimista, el club está trabajando para que se queden con nosotros. Es un sentimiento y es lo que veo, tanto con Ney como con Kylian, están contentos, disfrutan. Hace falta crear el marco para que se queden”, declaró el argentino en una entrevista con la radio francesa RMC.

Las declaraciones de Pochettino fueron publicadas después de conocer que Neymar tiene la intención de seguir en PSG. El delantero brasileño expresó el deseo de apostar por un proyecto en compañía de Mbappé, a quien le considera como si fuera un hermano menor.

“Estoy muy feliz aquí hoy, ha cambiado mucho, no sé qué ha cambiado, pero hoy me he adaptado, ahora estoy más tranquilo y feliz. Quiero quedarme y espero que Kylian también se quede. Queremos ser un gran equipo en París”, declaró el atacante de la ‘Canarinha’ en un diálogo con el canal francés TF1.

Pochettino alabó a Mbappé

El estratega de ‘Les Parisiens’ destacó las virtudes del delantero francés. “Quién no ama a Kylian, con su sonrisa, es joven, campeón del mundo con 18 años, es normal amarlo, todos los que están a su lado lo aman”, comentó.

“Tiene mucha madurez, tiene 20 años, pero es muy maduro, parece que fuera un hombre de 35, es muy inteligente, muy intuitivo y entiende que hay momentos en el fútbol con altibajos. Tiene que ser positivo y tratar de mejorar. No teníamos dudas sobre él, hemos hablado con él, pero también con los demás. Él está muy sereno y sabe que volverá a marcar”, cerró.