Kylian Mbappé y Thomas Tuchel, entrenador y delantero de PSG, respectivamente, protagonizaron una escena tensa durante el compromiso del sábado. El futbolista se enojó con el técnico, quien decidió sustituir al joven.

Desde la llegada del estratega alemán, en 2018, la química entre los dos no ha sido buena, pero ese no ha sido impedimento para que el atacante de la selección francesa se convierta en una de los grandes referentes del fútbol mundial.

La reacción de Mbappé, al ser reemplazado por Icardi este sábado en el minuto 69 del partido contra el Montpellier, a la vista del público que rápidamente grabó el incidente con sus teléfonos móviles, desató una nueva tormenta que Tuchel ha intentado hasta ahora sortear con una mezcla de autoridad y comprensión.

“Yo soy el entrenador. Alguien debe decidir quién sale y quién entra, y ese soy yo. Kylian es muy inteligente, sabe lo que hace, No le gusta ser sustituido, a ningún jugador le gusta. No son imágenes bonitas, pero tampoco somos el único club donde se dan estas reacciones. No está bien, porque da que hablar”, dijo el técnico del PSG.

En declaraciones tras el partido, que su equipo ganó por 5-0 en el Parque de los Príncipes, el entrenador reconoció estar “triste” por lo sucedido y no enfadado, aunque no ocultó que este domingo debe decidir si habla con Mbappé en privado o si manda un mensaje colectivo a la plantilla para que no se repitan estos comportamientos.

“Le expliqué por qué lo hice. Voy a seguir tomando decisiones deportivas. No jugamos a tenis, jugamos al fútbol, hay que respetar a todo el mundo”, añadió.

La molestia de Mbappé tras ser cambiado en el PSG vs. Montpellier (01/02/2020)