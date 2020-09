Kylian Mbappé todavía siente el golpe por haber perdido la final de la Champions League contra Bayern Múnich. Sin embargo, el delantero del PSG confía en pasar la página pronto y piensa en el trabajo que podría hacer el cuadro comandado por Thomas Tuchel en la próxima campaña del certamen de clubes.

De entrada, el atacante destacó lo positivo del camino en la Liga de Campeones anterior. Por ejemplo, ‘Les Parisiens’ consiguieron romper el maleficio de quedar eliminados en octavos o cuartos de final, a pesar de tener una gran plantilla y llegar como favoritos a las citas que disputaron en los años pasados.

“Hay que digerirlo. Es triste, es difícil, pero es nuestra vida. Fue una decepción increíble, pero este trabajo te obliga a cambiar rápido: no debes tener sentimientos. Obviamente el PSG creció con esta final. Antes, teníamos este bloqueo mental de cuartos de final, ahora hemos acabado con él”, dijo Mbappé en una entrevista con Téléfoot de Francia.

Enseguida, el futbolista de 21 años presionó a la directiva de ‘Les Bleus’. El jugador reclamó refuerzos de calidad para potenciar la primera plantilla. De ese modo, el sueño de levantar la ‘Orejona’ puede estar más cercano. De hecho, el galo recordó que otros equipos volvieron más fuertes tras una dura caída.

“Muchos equipos han perdido una final de la Champions y la han ganado al año siguiente. Hay que hacer un buen mercado de fichajes, hay que comprar a varios jugadores, espero que tengamos buenas incorporaciones. Por supuesto que soy optimista para ganar la Champions League”, manifestó Mbappé.

De otro lado, Kylian también habló sobre la lesión que sufrió en julio pasado. “Todavía me duele el tobillo, pero va a estar así durante muchas semanas. Quería jugar la Champions a toda costa, la plantilla me cuidó: ahora es cuestión de tiempo. ¿Estoy en forma para el martes? Todavía me estoy preparando para jugar, pero el entrenador lo decidirá. Si juego, sería muy feliz: jugar para mí país, no hay nada más bonito”, concluyó.