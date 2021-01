Kylian Mbappé volvió a sonreír después de un periodo gris con la camiseta de PSG. Este viernes, el delantero fue autor de un doblete y una asistencia en la victoria por 4-0 contra Montpellier en la jornada de la Ligue 1. Al concluir el compromiso, el delantero habló de todo e incluso brindó detalles sobre su futuro.

El campeón del mundo aparece en la lista de deseos de los principales clubes de Europa, como Real Madrid. A pesar de los acercamientos, el jugador reconoció que ya está dialogando con la directiva de ‘Les Parisiens’ para arreglar la renovación. No obstante, el crack indicó que todavía nada está cerrado, pues está meditando todos los escenarios posibles.

“Estamos actualmente negociando con el club. Yo también estoy en una etapa de reflexión porque un fichaje es para invertir a largo plazo. Estoy muy contento aquí, siempre lo he sido. La afición y el club siempre me han ayudado”, declaró Mbappé a los micrófonos del canal Téléfoot.

“Pero quiero pensar en lo que quiero hacer, en dónde quiero estar. Así es como mi pensamiento gira. No hay voluntad de ahorrar tiempo. Pronto tendré que tomar una decisión, pero si renuevo será para quedarme”, sostuvo el atacante de 22 años, quien celebró por primera vez en el 2021.

Mbappé tiene contrato con PSG hasta junio del próximo año y si no hay acuerdo para alcanzar la renovación, el club galo tendrá que venderle para no dejarle ir sin que la institución reciba un beneficio económico. Por ello, el director deportivo Leonardo inició el contacto en los últimos meses del 2020. Pero, por el momento, no hay una respuesta concreta del delantero.