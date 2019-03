La profecía que lanzó Diego Maradona contra la selección argentina

Fiel a su estilo. El director técnico de Dorados de Sinaloa, Diego Armando Maradona, arremetió en contra de los dirigentes de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) tras la derrota de la selección de Argentina a manos de Venezuela (1-3) el pasado miércoles y definió al equipo como "una película de terror".

"Los ineptos, ¿qué creían? ¿que le iban a ganar a Venezuela? ¿Quién era el único estúpido que creía que Argentina le iba a ganar a Venezuela? De Argentina, no veo películas de terror, ni ganaremos un partido", sostuvo Diego Armando Maradona.

Arremete contra Scaloni

El entrenador atribuyó los malos resultados y el mal funcionamiento de Argentina a que los jugadores que son convocados en la actualidad carecen de valores como el orgullo de portar la camiseta nacional, agregó que la falta de virtudes se extiende para los dirigentes y federativos de la AFA.

"Venezuela es un equipo que está formado; acá entraron por la ventana, ni por la puerta, porque traicionaron y porque mienten permanentemente a la gente y así Argentina no va a ganar un partido. Lo lamento, yo me siento muy argentino, pero yo me siento con la otra camada de técnicos y jugadores, no quiero que crean diferente", comentó.

