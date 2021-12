Los casos de coronavirus (COVID-19) siguen aumentando en Inglaterra y los clubes de la Premier League también vienen siendo afectados. Desde hace unas semanas, varios partidos del torneo británico fueron suspendidos debido al brote de contagios y la tendencia se mantendrá en el inicio del mítico Boxing Day.

A través de un comunicado, las autoridades de la liga inglesa informó la suspensión de Liverpool vs. Leeds y Wolverhampton vs. Watford, que estaban programados para disputarse el sábado 26 de diciembre. Según se pudo conocer, los equipos visitantes de ambos encuentros fueron los que presentaron la solicitud de detener la actividad.

“Tras las solicitudes de aplazamiento de Leeds United y Watford como resultado de COVID-19, la Junta de la Premier League se reunió esta mañana y, lamentablemente, acordó suspender los partidos del Boxing Day de los dos clubes afectados”, se pudo leer en el informe.

De acuerdo a lo anunciado, la institución que dirige Marcelo Bielsa no podía disputar su duelo debido al aumento de contagios y de lesionados en su plantel; mientras que los ‘Hornets’ de Claudio Ranieri no han podido llegar al número mínimo de futbolistas (14) que exige el protocolo y no jugarán por tercera fecha consecutiva.

Finalmente, la organización del campeonato inglés también recalcó que todas las decisiones que se tomen se irán comunicando de manera oportuna, para dar claridad y justicia. De la misma forma, ante el avance de la variante de Omicron, revelaron que exigirán cumplir con las medidas sanitarias, como las pruebas más frecuentes, uso de mascarilla en interiores, distanciamiento y limitar el tiempo en grupos.

¿Qué partidos han sido suspendidos por COVID-19 en la Premier League?

La jornada 18 de la Premier League fue la más perjudicada a causa de la COVID-19, puesto que se suspendieron seis partidos: Aston Villa vs. Burnley, Manchester United vs. Brighton, Southampton vs. Brentford, Watford vs. Crystal Palace, West Ham vs. Norwich y Everton vs. Leicester.

Además, cabe mencionar que Tottenham vs. Brighton, Brentford vs. Manchester United, Burnley vs. Watford y Leicester vs. Tottenham fueron los otros encuentros que tampoco se jugaron debido al brote de contagios por coronavirus en las semanas previas.