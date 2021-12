La Premier League de Inglaterra viene siendo golpeada por el coronavirus (COVID-19) en las últimas semanas, puesto que se registró un gran número de contagios en distintos clubes. Chelsea es uno de los equipos afectados en ese sentido, pero no han dejado de jugar, a pesar del pedido que presentó la directiva ante las autoridades inglesas.

Este domingo 19 de diciembre, los ‘Blues’ visitaron a Wolverhampton en el Molineux Stadium, por la fecha 18 del torneo liguero, con un gran número de bajas por contagio. Precisamente, debido al brote infeccioso, el entrenador Thomas Tuchel indicó, horas antes del encuentro, que tuvo muchas complicaciones para conformar su once.

Incluso, ante este problema con la COVID-19, el DT alemán reveló a Sky Sports que un día antes (sábado) solicitaron ante la Premier League la suspensión del partido ante Wolves, pero la respuesta fue negativa. “No importa si podemos entender la decisión, porque no lo haremos. Esto es muy duro para nosotros”, explicó el estratega.

“Estamos muy preocupados por la salud de los jugadores. Todos los días llegan nuevas pruebas positivas. ¿Cómo se detiene esto si estamos tres horas sentados en un bus? ¿Cómo lo detenemos si hacemos reuniones juntos y simplemente fingimos que no está pasando nada? Así no se detendrá”, agregó el técnico, notoriamente incómodo.

“Estamos decepcionados y un poco enojados, porque esto nos hace menos competitivos”, setenció Thomas Tuchel. Recordemos que Chelsea había informado que Romelu Lukaku, Timo Werner, Callum Hudson-Odoi y Ben Chilwell (también lesionado) estaban contagiados; mientras que Ruben Loftus-Cheek y Kai Havertz dieron positivo el último sábado. En tanto, Jorginho dio negativo en su examen más reciente, pero quedó al margen por precaución.

¿Qué partidos han sido suspendidos en la Premier League?

La jornada 18 de la Premier League acumuló seis juegos suspendidos debido al aumento de contagios por coronavirus: Aston Villa vs. Burnley, Manchester United vs. Brighton, Southampton vs. Brentford, Watford vs. Crystal Palace, West Ham vs. Norwich y Everton vs. Leicester.

Además, cabe mencionar que Tottenham vs. Brighton, Brentford vs. Manchester United, Burnley vs. Watford y Leicester vs. Tottenham fueron los otros encuentros que tampoco se jugaron a causa de la COVID-19 en los días previos.