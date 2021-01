Jose Mourinho sorprendió a muchos luego de regalarles a Sergio Reguilón un pedazo de cerdo para como regalo por fiestas debido a que este pasaría tanto la Navidad como el Año Nuevo solo. Sin embargo, hoy, las cosas cambiaron y la relación entre ambos se ha visto golpeada luego que el jugador aparezca en fotografías en una reunión social.

“Nos sentimos decepcionados porque damos a los jugadores toda la educación, todas las condiciones... Por supuesto que no estamos contentos. Ha sido una sorpresa negativa para nosotros. Le regalé a Reguilón un cochinillo porque me dijeron que iba a pasar las navidades solo. Como pudimos ver, no estuvo solo”, dijo José Mourinho tras el partido ante Leeds

Reguilón apareció en junto a Erik Lamela y Giovanni Lo Celso en un evento social, algo que está totalmente prohibido en el Reino Unido.

Luego de observar la fotografía de todos de fiesta en la que no se cumple con el distanciamiento social que exige el gobierno británico, la institución londinense reveló que tomará medidas disciplinarias sobre sus futbolistas.

Tottenham publicó un comunicado en el que revelaba que se encontraban “extremadamente decepcionados y condenaban rotundamente esta imagen en la que se ve a nuestros jugadores junto con familiares y amigos juntos en Navidad”. En los próximos días se anunciarán sanciones.