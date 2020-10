Jordan Pickford no recibirá castigo alguno por la temeraria entrada en contra de Virgil van Dijk y que tuvo consecuencias lamentables. El defensa de Liverpool sufrió una lesión a la rodilla y deberá pasar por el quirófano, situación que lo marginará probablemente de lo que resta de la temporada.

Virgil van Dijk tuvo que abandonar el encuentro contra el Everton tras una peligrosa acción de Jordan Pickford, que se marchó sin sanción por haber estado anulada la jugada por fuera de juego.

De acuerdo a información de BBC, la Asociación Inglesa de Fútbol no sancionará a posteriori al portero, puesto que esta solo revisa acciones que no han sido vistas por el árbitro o por el VAR, no siendo el caso de esta.

La acción estuvo invalidada por posición adelantada por lo que Pickford no recibió ni tarjeta roja ni penal en contra.

El Liverpool se puso en contacto con la Premier League, por lo que ellos entienden no fue un uso correcto del VAR, puesto que más tarde les fue denegada la victoria con un tanto de Jordan Henderson que fue anulado por un supuesto fuera de juego en la construcción de la jugada.

“El central dañó los ligamentos de la rodilla luego de un incidente que involucró al portero de los Blues, Jordan Pickford, después de seis minutos en Goodison Park. Se requirió que Van Dijk fuera sustituido y una evaluación adicional de la lesión reveló que será necesaria una operación. No se establece una escala de tiempo específica para su regreso a la acción en esta etapa”, comunicó Liverpool, en una nota en su sitio web.

Con información de EFE.