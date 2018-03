​Premier League: Harry Kane reaparece ante Chelsea

El delantero inglés Harry Kane ha acortado los plazos de recuperación de su lesión en el tobillo y podría estar disponible este mismo fin de semana para el partido de liga contra el Chelsea, reveló Mauricio Pochettino, técnico del Tottenham Hotspur.

Espera por el goleador

'Tenemos que estudiar y ver cómo está. Todavía faltan unos días para el encuentro y es difícil decir si podrá jugar o no. No puedo decir que 'no' categóricamente, ni tampoco puedo decir que 'sí'. Lo que está claro es que está mejorando cada día', manifestó Pochettino.

El Tottenham anunció el pasado 14 de marzo que Harry Kane estaría un mes de baja por una lesión en los ligamentos laterales del tobillo derecho sufrida en un partido contra el Bournemouth. La prensa inglesa no tardó en especular sobre la lesión del atacante y dijo que no llegaría a tiempo para el Mundial de Rusia 2018, que da comienzo el 14 de junio.

Harry Kane, de 24 años, máximo goleador de los 'Spurs' las tres últimas temporadas, fue reemplazado al descanso en el duelo ante los 'Cherries' después de haber chocado en un lance del juego con el guardameta Asmir Begovic..